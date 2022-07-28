التخطيط تشارك فى ورشة عمل الاسكوا حول بناء القدرات

كتبت أسماء أمين

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثل عنها آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالتعاون مع الحكومة الموريتانية حول "بناء القدرات ودعم تطوير خطة عمل لإدماج مبادئ العدالة الاجتماعية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي" بمدينة نواذيبو بدولة موريتانيا.

هدفت ورشة العمل إلى تعزيز قدرات المسؤولين على المستوى المحلي في إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تطوير وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج التنموية في المحليات.

واستعرضت نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط خلال الورشة؛ الأطر الدولية (أجندة الأمم المتحدة 2030) والإقليمية (أجندة أفريقيا 2063) والوطنية (رؤية مصر 2030) التي تقود العملية التنموية في مصر، مشيرة إلى التقارير الدولية والإقليمية التي تحرص مصر على إعدادها لمتابعة مدى التقدم المُحرز في تحقيق التنمية المستدامة من بينها التقارير الوطنية الطوعية (VNRs) وتقارير متابعة التقدم في تحقيق الأجندة الإفريقية 2063.

كما ألقت نوار الضوء على أهم الجهود التي قامت بها مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، من بينها المعادلة التمويلية في المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى التطبيق العملي للتوطين من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تخدم أغلب أهداف التنمية المستدامة.

لاقى العرض التقديمي ردود فعل إيجابية من المشاركين، وأشاد المشاركون بتجربة مصر في إعداد مؤشر للتنافسية على مستوى المحافظات بما يعزز من روح التنافس بين المحافظات وكذلك التكامل فيما بينها.