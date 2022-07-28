التحقيق مع عاطل لابتزازه سيدة على مواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع عاطل فى اتهامه بإرسال رسائل وصور على موقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات بقصد ابتزازها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المحادثات والرسائل المرسلة لفحصها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من إحدى السيدات تتهم فيه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى لها مصحوبة بصور شخصية لها بعبارات تتضمن ابتزازها.

على الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وألقي القبض عليه وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإرسال رسائل مصحوبة بصور شخصية لها بعبارات تتضمن ابتزازها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.