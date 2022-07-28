اليوم السابع
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التحريات عن مصرع موظف فى الطالبية: سقط من الرابع بسبب اختلال توازنه

الخميس، 28 يوليه 2022 02:50 م
التحريات عن مصرع موظف فى الطالبية: سقط من الرابع بسبب اختلال توازنه جثه- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع محصل بشركة غاز، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في عقار بمنطقة الطالبية، حيث تبين أنه تعرض للسقوط نتيجة اختلال توازنه أثناء هبوطه بسلم العقار الذي شهد الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع في عقار بمنطقة الطالبية، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب يعمل محصل بشركة غاز سقط من الطابق الرابع، مما أسفر 0ج٠عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية. 
 
تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وسكان العقار الذي شهد الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع محصل غاز

مصرع موظف

قسم الطالبية

امن الجيزة



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