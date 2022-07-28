البدلة والوشاح.. أبرز تعليمات النيابة الإدارية للمعيين الجدد لآداء القسم

كتب عبد الله محمود

حددت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عمر عزت، عدة ضوابط للمعيين الجدد من معاونى النيابة الإدارية الذين سيؤدون اليمين القانونية يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 بمقر وزارة العدل بلاظوغلي، بمناسبة صدور القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.

تنبيه هام:

ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.