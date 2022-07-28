البابا فرنسيس يحيى قداسا جديدا فى أقدم مكان للحج بأمريكا الشمالية

كتب محمد جمال

أحيى البابا فرنسيس قداسا جديدا للمصالحة، الخميس، في أقدم مكان للحج في أميركا الشمالية، في اليوم الرابع من زيارة لكندا، اقترح خلالها إعادة بناء علاقات الكنيسة مع السكان الأصليين، ووصل البابا في سيارته الخاصة إلى سانت آن دو بوبريه في كيبيك، وحيى الحشود التي كانت بشكل أساسي من الهنود الحمر،وقال البابا: "نحن أيضًا أمام الفضيحة التي طالت إخوتنا الأصليين وتغلب فيها الشر، نشعر بالمرارة وبثقل الفشل"، بحسب "سكاى نيوز".

وتساءل: "لماذا حدث كل هذا؟ كيف يمكن أن يحدث هذا في مجتمع يتبع تعاليم المسيح؟"

داخل الكنيسة أمام المذبح وعلى بعد أمتار من البابا عند بدء القداس، رفع متظاهرون لافتة كتب عليها "ألغوا العقيدة"، في إشارة إلى المراسيم البابوية في القرن الخامس عشر التى سمحت للقوى الأوروبية باستعمار الأراضي والشعوب غير المسيحية.

ولم تكن العبارة ظاهرة سوى من جهة اللافتة المقابلة للبابا وتم سحبها بهدوء. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وتعد هذه الزيارة "رسالة أمل"، كما قالت لفرانس برس دينيج بيتيكي (54 عامًا) من محمية ماناوان التي وضعت وشاحًا برتقاليًا حول عنقها تكريماً لأطفال السكان الأصليين المفقودين.

واستيقظت دينيج في الساعة الرابعة لتصل باكرًا وتكون في الصف الأمامي أمام الكنيسة، حيث نصبت شاشات عملاقة.

وأضافت وهي تضع يدها على قلبها: "هذا الحبر الأعظم يعرف بوجودنا هنا، يعترف بنا. قرأت سيرته الذاتية، بالنسبة لي إنه بابا صالح. أمس رأيته عن قرب وقد هز مشاعرى".

وكان البابا اعتذر الاثنين في اليوم الأول من زيارته عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا وعن "الطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة" في "المشاريع المدمّرة للثقافات".

وقالت أبيجايل بروكس (23 عامًا)، العضو في سانت ماري فيرست نايشن في مقاطعة نيو برونزويك: "شخصيًا لم يكن ذلك كافيًا"، آملة أن ترى أفعالا أخرى لإظهار أن الكنيسة تريد مصالحة حقيقية.

وتضم مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية أكبر عدد من الكاثوليك في كندا، لكن المشاركة بقيت مع ذلك أقل مما كان متوقعًا منذ بداية الزيارة.

والجمعة، في المحطة الأخيرة من رحلة البابا، التي تستغرق ستة أيام، سيتوقف لبضع ساعات في إيكالويت (نونافوت)، فى أرخبيل القطب الشمالى.