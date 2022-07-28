اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 03:17 م
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الاستماع لأسرة وجيران سيدة سقطت من بلكونة شقة بالوراق لكشف ملابسات الحادث

الخميس، 28 يوليه 2022 02:30 م
الاستماع لأسرة وجيران سيدة سقطت من بلكونة شقة بالوراق لكشف ملابسات الحادث اسعاف - ارشيفية
أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالوراق رجال المباحث بسرعة التحريات حول واقعة سقوط سيدة من شرفة شقتها بالطابق الرابع بمنطقة الوراق، وأمرت باستدعاء أسرة وجيران الضحية للوقوف على أسباب الحادث.

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث لمناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير طبى لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه تمهيدا للتصريح بدفن الجثمان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة سقطت من بلكونة شقة بالطابق الرابع، في عقار بمنطقة الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، وتبين أن السيدة سقطت من بلكونة الشقة، وعقب التوصل لهويتها، تم الاستماع لأقوال مالك الشقة لكشف ملابسات الحادث.

بإجراء مناظرة للجثة، تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


النيابة العامة

الوراق

امن الجيزة

مناظرة الجثمان



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