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الإسكان: تسليم حضانة نموذجية للتضامن الاجتماعى بـ"سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

الخميس، 28 يوليه 2022 10:33 ص
الإسكان: تسليم حضانة نموذجية للتضامن الاجتماعى بـ"سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة
كتب أحمد حسن

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زار وفد  من وزارة التضامن الاجتماعي مدينة حدائق العاصمة، لمناقشة تسلم الحضانة الأولى النموذجية "حضانة الغد" بالمدينة بحي الزهور منطقة القرنفل، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وفي إطار المتابعة المستمرة والتعاون المثمر بين وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.

وأكدت وزارة الإسكان، أنه تم التوقيع على محضر تسليم مبنى الحضانة رقم 1 بموقع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل " إسكان اجتماعي"، لوزارة التضامن الاجتماعي جهة الاختصاص المسئولة عن التشغيل، وذلك ضمن أولى الخدمات المقدمة للمدينة، كما تفقد مسئولو الوزارة مكونات مشروع الحضانة بالكامل وأثنوا على الأعمال المنفذة وأبدوا إعجابهم بما تم إنجازه.

وأوضحت أن معدلات الأعمال الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، محور محدودي الدخل تسير بمعدلات سريعة ومنتظمة بالنسبة لمدينة بكر لم يمر على إنشائها أكثر من عام ونصف العام.

 

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

سكن لكل المصريين



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