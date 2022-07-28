الأوقاف تحتفل اليوم بالعام الهجرى الجديد بمسجد السيدة نفيسة

كتب على عبد الرحمن

تحتفل وزارة الأوقاف ، مساء اليوم الخميس، بالعام الهجري الجديد 1444هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وذلك بمشاركة وحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة والوزارة، فيما يشارك جميع المحافظين في الاحتفالات التي تقام في كل محافظة.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد سائلا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا في ظل قيادته الحكيمة وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.