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الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

الخميس، 28 يوليه 2022 01:00 ص
الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 طلاب الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يعقد الأزهر الشريف اليوم ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
 
ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية. 
 
وسوف يتم إتاحة النتيجة على الرابط التالى فور اعتمادها. 
 
https://service.azhar.eg/ 
 
 
واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.
 
 
 
 
 

الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

الثانوية الأزهرية 2022

بوابه الازهر الالكترونية

بوابه الازهر الالكترونيه

نتيجه الثانويه الازهريه 2022

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

اوائل الثانويه الازهريه 2022

نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجه الثانويه الازهريه 2022 بوابه الازهر

نتيجه الثانويه الازهريه

نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2022

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة

رابط نتيجة الثانويه الازهريه

موعد نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الشريف

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