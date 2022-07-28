استقبال 900 شاب بالملتقى التوظيفى بأبو تشت في قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت نظما ملتقى توظيفى، بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية، حيث تم استقبال 900 شاب وفتاة من الباحثين عن فرص عمل.

وأضاف الداودي، أن الملتقى، يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، مشيرا إلى أنه شارك فى الملتقى 4 شركات تعمل فى مجال الأمن والسياحة، وتمويل المشروعات.

وأكد الداودى، أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية، ومواجهة البطالة، وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن محافظة قنا نجحت على مدار السنوات الماضية فى تنظيم العديد من الملتقيات التوظيفية، والتى وفرت بدورها حوالى 50 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين فى مختلف شركات القطاع الخاص.