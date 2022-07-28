احتفالية محافظة بنى سويف بالعام الهجرى الجديد .. صور

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1444، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بمسجد عمر بن عبد العزيز، وفي حضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، الشيخ على دياب مدير إدارة أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد.

بدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للقارئ الشيخ فراج أحمد، ثم كلمة لوكيل الوزارة تناول خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجا عظيما في التخطيط والاعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتأكيد على أننا في حاجة ماسة في الفترة الحالية لبناء الوطن إلى العمل والاتقان في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية أداها المبتهل الشيخ شوقي عبد الله.

ومن جانبه نقل اللواء سامي علام السكرتير المساعد تهنئة المحافظ محمد هاني غنيم للحضور من جموع المصلين، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالي مصر، وأن تسود المحبة والسلام العالم جميعًا، متمنيًا أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الاحتفال بالعام الهجري الجديد ببنى سويف



الاحتفال بالعام الهجري الجديد ببنى سويف



الاحتفال بالعام الهجري الجديد ببنى سويف