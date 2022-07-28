اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 12:19 ص
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إنفوجراف.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

الخميس، 28 يوليه 2022 12:12 ص
إنفوجراف.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين إنفوجراف - حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حتى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .
 

 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
- ارتفاع فى نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة
 
- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 
 
 

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