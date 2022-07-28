إنشاء أول مركز للرصد البيئى والحد من مخاطر تغيرات المناخ بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال جلسته رقم 211، على إنشاء مركز الرصد البيئي والحد من مخاطر التغيرات المناخية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوي الجامعات المصرية، وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة في مواجهة التغييرات المناخية وتحقيقاً لمبدأ الاستدامة ورؤية مصر .2030.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المركز يهدف

إلى رصد كافة المشكلات البيئية في محيط محافظة بني سويف وتحديد نوع ومصادر هذه المشكلات، ومدي ارتباطها بالتغيرات المناخية المحتملة وتقديم الحلول العلمية المناسبة طبقاً لنوع كل مشكلة، وعمل خريطة بالتحديات المناخية وجميع المخاطر التي تهدد الموارد المائية والزراعية وتلوث الهواء، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات بالمشكلات التي ينتج عنها آثار سلبية على البيئة والتوجيه بالتسجيل درجات الماجيستير والدكتوراه فيها.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب رئيس لجنة التغييرات المناخية، إلى إنشاء عدد من محطات الرصد البيئي بالتعاون لرصد الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن المركز يعمل على تقديم الاستشارات العلمية في مجال معالجة مياه الصرف، وتقييم الأثر البيئي لكافة الأنشطة والمشاريع التنمية على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر، أصدر رئيس الجامعة قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ممتاز حجاب وعضوية 11 عضو هيئة تدريس من كليات العلوم والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والآداب والهندسة والطب البشري لوضع رؤية تتضمن أساليب وآليات المحافظة على البيئة.