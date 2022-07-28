إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكسور وسحجات مختلفة بانحاء الجسم، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى شبراخيت العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث .



