إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة مبكروباص بمركز شبراخيت بالبحيرة
كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية يوسف كمال التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة
أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكسور وسحجات مختلفة بانحاء الجسم، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى شبراخيت العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث .
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