اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

الخميس، 28 يوليه 2022 03:50 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة مبكروباص بمركز  شبراخيت بالبحيرة  
 
كانت مديرية أمن  البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة  ميكروباص بالقرب من قرية يوسف كمال التابعة لمركز  شبراخيت بالبحيرة 

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص  بكسور وسحجات مختلفة بانحاء الجسم، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى  شبراخيت العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث .

 


 

 


انقلاب سيارة بكفر الشيخ

محافظة البحيرة

شبراخيت

طريق شبراخيت

انقلاب سيارة ميكروباص

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة