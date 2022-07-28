إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه القاهره بعد كمين سمسطا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة نقل ثقيل مع أخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه القاهره بعد كمين سمسطا بدائرة المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من مصطفى زياد عبد القوي 22 سنة، سائق مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد القوي معتمد عبد القوي 26 سنة فلاح، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود صبحين فؤاد 26 سنة عامل مصاباً بإشراف كسر بالفك السفلي، ورمضان ابراهيم محمود. 30 سنة عامل، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى إلى قسم الاستقبال بمستشفي الفشن المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.





