إصابة 3 فى انهيار حائط بالطابق الثانى على منزل مجاور فى دار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ما بين سحجات وكدمات وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وذلك على إثر إنهيار خائط من الطابق الثانى على غرفة بمنزل مجاور تم فرض كردون امنى بالمنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام التي وتم الدفع بكافة المعدات لمكان الإنهيار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بحدوث إنهيار بالطابق الثانى بأحد المنازل على غرفة بمنزل مجاور ووجود مصابين بناحية قرية العقارية دائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنهيار حائط بالطابق الثانى بأحد المنازل بناحية قرية العقارية على غرفة بمنزل مجاور بذات الناحية.

نتج عن الإنهيار إصابة "ميار . ع . ع" 21 سنة بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وإصابة "صباح . ز . ع" 41 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة "عنتر . ر. ع . ع" 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة للمصابين الثلاثة مستقرة.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وأتقلت قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام إلى مكان الإنهيار وتم عمل المعاينة اللازمة وإعداد التقرير الفني عن الحادث تحرر محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.