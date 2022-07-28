إصابة سائق فى اصطدام سيارة مواد بترولية بعمود إنارة ببنى سويف

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة مواد بترولية بعمود إنارة بطريق الجيزاوية بمركز ناصر شمال المحافظة

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "سيد.ه.ع" 35 سائق ومقيم بمحافظة الفيوم مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ودفعت إدارة الحماية المدينة بسيارات أطفاء إلى محل الواقعة خشيت اشتعال النيران بالسيارة، وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث، منعا لتوقف الحركة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.