"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بالعام الهجرى الجديد بحضور المحافظ

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية احتفالية بمناسبة العام الهجرى الجديد، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقيادات مديرية الاوقاف بالإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك فى مسجد المرسى ابو العباس بالإسكندرية .

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم للطالب أحمد محمد حسن الحاصل على الجائزة الدولية فى تلاوة القرآن الكريم، كما تحدث مدير الدعوة عن الهجرة النبوية وفضل الايام المباركة.

حضر الحفل الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والشيخ سعد الفقى مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف بالإسكندرية نيابة عن الشيخ عبد الرازق سلامة وكيل اوقاف الإسكندرية، واللواء وليد البيلى رئيس حى الجمرك.