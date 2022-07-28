أنت تسأل والتعليم العالى تجيب.. "اليوم السابع" يستضيف مسئول تنسيق الجامعات

كتب محمد صبحى

يستضيف تليفزيون اليوم السابع، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، للإجابة على كافة تساؤلات الطلاب حول تنسيق القبول بالجامعات الحكومية .

ويجيب السيد عطا فى حواره مع "اليوم السابع" عن تفاصيل تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2022/2023، وقواعد القبول المنظمة وموعد إعلان المرحلة الأولى للتنسيق، وخلاف ذلك من التساؤلات التي تدور فى أذهان الطلاب وأولياء الأمور.

ويدعو "اليوم السابع" المتابعين لتوجيه أسئلتهم مباشرة إلى السيد عطا رئيس قطاع التعليم، على أن يتم نقلها بشفافية للإجابة عليها خلال الحوار.