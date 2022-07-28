اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 01:52 م
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أعداد كبيرة فى تشيع جثمان أشيك بائع فريسكا فى الاسكندرية.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:29 م
أعداد كبيرة فى تشيع جثمان أشيك بائع فريسكا فى الاسكندرية.. صور تشيع جثمان أشيك بائع فريسكا فى الاسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر و فريق المحافظات

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شيعت أسرة يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية جثمانه من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية، عقب صلاة الظهر فى منطقة المعمورة وسط حضور أعداد كبيرة خلال تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة أبوقير
 
كان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عاما والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.
 
يوسف كان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.
 

أسرة-بائع-الفريسكا-بالمقابر-(1)
أسرة-بائع-الفريسكا-بالمقابر-(1)

 

أسرة-بائع-الفريسكا-بالمقابر-(2)
أسرة-بائع-الفريسكا-بالمقابر-(2)

 

المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(1)
المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(1)

 

المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(2)
المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(2)

 

المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(3)
المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(3)

 

تلقى-العزاء-بالمقابر-(1)
تلقى-العزاء-بالمقابر-(1)

 

تلقى-العزاء-بالمقابر-(2)
تلقى-العزاء-بالمقابر-(2)

 

تشييع جثمان يوسف بائع الفريسكا (4)
تشييع جثمان يوسف بائع الفريسكا (4)

 

جانب من الجنازة (3)
جانب من الجنازة (3)

 

جانب من جنازة يوسف أشيك بائع فريسكا (1)
جانب من جنازة يوسف أشيك بائع فريسكا (1)

 

جانب من جنازة يوسف أشيك بائع فريسكا (5)
جانب من جنازة يوسف أشيك بائع فريسكا (5)


 


جنازة بائع الفريسكا

وفاة يوسف بائع الفريسكا

وفاة أشهر بائع للفريسكا بالاسكندريه

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يوسف بائع الفريسكا

يوسف السيد الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية



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