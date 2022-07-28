أعداد كبيرة فى تشيع جثمان أشيك بائع فريسكا فى الاسكندرية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر و فريق المحافظات

شيعت أسرة يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية جثمانه من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية، عقب صلاة الظهر فى منطقة المعمورة وسط حضور أعداد كبيرة خلال تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة أبوقير



كان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عاما والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.



يوسف كان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.





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المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(1)



المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(2)



المعزين-بجنازة-بائع-الفريسكا-(3)



تلقى-العزاء-بالمقابر-(1)



تلقى-العزاء-بالمقابر-(2)



تشييع جثمان يوسف بائع الفريسكا (4)



جانب من الجنازة (3)



جانب من جنازة يوسف أشيك بائع فريسكا (1)



جانب من جنازة يوسف أشيك بائع فريسكا (5)



