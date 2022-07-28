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أسوان تستعد لانطلاق المهرجان الدولى للتمور أكتوبر المقبل

الخميس، 28 يوليه 2022 10:27 ص
أسوان تستعد لانطلاق المهرجان الدولى للتمور أكتوبر المقبل أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تستعد محافظة أسوان، لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان فى الفترة إلى 8 إلى 10 أكتوبر القادم فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.1 مليون نخلة.
 
وأعطى أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بتنظيم ورشة عمل تنسيقية إستعداداً لهذا المهرجان الهام وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والدكتور أمجد القاضى منسق المهرجان وممثل وزارة التجارة والصناعة ومدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائى ورئيس اللجنة العلمية ، وأيضاً المزارعيين وتجار التمور، وسيتم تنظيم المهرجان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.
 
ومن جانبه أكد محافظ أسوان على الدعم اللامحدود من المحافظة لإقامة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى يعتبر أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والإستثمار لكافة المنتجات ، مع الدعم العلمى والإبتكارى للمزارعيين حيث سنعمل على إخراج هذا المهرجان بالشكل الحضارى والمبهر من خلال التنظيم والإعداد الجيد ، مع الإستفادة من الخبرات والنجاحات التى شهدتها الدورات السابقة لهذا المهرجان الهام.
 

 


مهرجان التمور

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