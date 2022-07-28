أسماء المصابين والطفل المتوفى فى حادث الطريق الصحراوى بأسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" بالقرب من منطقة الكرابلة التابعة لنطاق مركز إدفو شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفل وإصابة 14 آخرين، ووجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطفلة "ريم محمد فخرى" 5 سنوات، بينما أصيب 14 آخرين، وهم: "نجاح سيد مرغني 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وجهاد حسن سعد 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، ومحمد رجب 45 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمات، ومحمود جعيدي محمود 60 سنة، مصاب بجرح قطعى أعلى العين، محمود سيد محمود 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، وزينب عبد الله حسن 56 سنة، اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة، وحسن عبد الفتاح احمد 27 سنة، مصاب بجرح قطعى بالوجه والرأس وكدمات، ومحمد محمود مصطفى 28 سنة، مصاب بجرح قطعى فى الرأس وكدمات، عماد يوسف محمد 7 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات، وحميده أحمد مرسي 40 سنة، إصابة اشتباه نزيف بالمخ، وسعديه خميس عبد الجليل 34 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وسلمى محمد فخري 12 سنة، مصابة سحجات وكدمات، وصباح محمد فخري 14 سنة، مصابة سحجات وكدمات، وأحمد محمد فخرى 3 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالذراع".