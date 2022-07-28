أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ً وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 12.5 جنيه .
- الجزر بـ 7:5 جنيهات.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 5 جنيها .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيها .
- الفلفل الألوان 10 جنيهات.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة