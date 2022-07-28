أسرة بائع الفريسكا تتلقى العزاء بوفاته.. ووالدته تجهش فى البكاء.. صور

الاسكندريه اسماء على بدر

تلقت أسرة يوسف الشهير ببائع الفريسكا، العزاء فيه بمقابر ابوقير شرق الإسكندرية، بحضور افراد عائلته من الصعيد، حيث شارك فى تشييع الجثمان مئات من المواطنين ومحبيه، وانهارت والدته وشقيقته فى المقابر وأجهشوا فى البكاء فور وصول الجثمان للمقبرة.



وشيع منذ قليل جثمان يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية، وتم أداء صلاة الجنازة فى مسجد النهضة بأبوقير، ودفن الجثمان فى مقابر العائلة بابوقير، حيث شارك فى الجنازه مئات الأهالى.

وكان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام والشهير باشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، على طريق العلمين فى حادث سيارة، ولقى مصرعه فى الحال.



كان يوسف يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عام بعد وفاه والده فى منطقة ابو تلات بالإسكندرية وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الاعمال وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.



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