اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 06:09 ص
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أسرار صناعة التحف الفرعونية والألباستر فى عاصمة السياحة العالمية.. فيديو

الخميس، 28 يوليه 2022 06:00 ص
أسرار صناعة التحف الفرعونية والألباستر فى عاصمة السياحة العالمية.. فيديو أسرار صناعة التحف الفرعونية
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر من داخل أحد مصانع الألباستر والتحف المقلدة التى تخرج التحف التى تبهر الأفواج السياحية، وتعتبر أهم الحرف اليدوية فى محافظة الأقصر هى صناعة التحف والتماثيل والهدايا بالطراز المصرى القديم فى البر الغربي، وتتراص أمام المعابد والمقابر بمدينة القرنة مصانع الألباستر التى تخرج تلك التحف الساحرة لبيعها للأفواج السياحية من حول العالم.

وفى هذا الصدد يقول الحاج أحمد العترة صاحب مصنع للتحف والألباستر، أن تلك المهنة ورثها أبناء البر الغربي منذ طفولتها من الأجداد، حيث أن والده كان يتوجه للجبل لجلب الحجارة الكبيرة بالحمير والجمال لتنقل لمقرات المصانع منذ أكثر من 30 سنة مضت، ويتم عمل ورش تضم نجوم الحرفة التراثية فى البر الغربي لإخراج الهدايا الهاند ميد للسياح من حول العالم والسياح المصريين من باقي المحافظات، موضحاً أنه يتم استقبال الأفواج السياحية داخل المصانع بصورة يومية والتعامل معهم بصورة تليق بأبناء الأقصر والصعيد.



ويضيف الحاج أحمد العترة، لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات لأبناء الأقصر ومصر ولذلك يؤكد على عماله خلال العمل أمام السياح والضيوف بحسن معاملتهم واستقبالهم، وإظهار أخلاقيات المصريين أمامهم خلال استمتاعهم بمشاهدة تلك التحف وقت تجهيزها أمام الجمهور، موضحاً أنه يتم استقبال الأفواج من عمال الورش والمصنع بالأغانى والطبل والأناشيد الجميلة التي تبهج الضيوف، وتقديم المشروبات لهم هدية من أبناء الأقصر.

ويؤكد صاحب مصنع الألباستر فى البر الغربي، أنه يوجد فى كل مصانع مدينة القرنة تحف يدوية مصنوعة من أحجار الألباستر من جبال القرنة والبازلت من أسوان ويتم تصنيعها فى الأقصر، موضحاً أنه بعد تجهيز وتصنيع وإخراج التحف الفرعونية بأيدي نجوم المهنة من أبناء المحافظة يتم إستقبال الضيوف من الأجانب والتعامل معهم بأفضل شكل لكي يشعر السائح بأنه فى بيته وليس غريب، موضحاً أن مشاهير العالم من الممثلين ولاعبي كرة القدم ورؤساء الدول ومشاهير العالم يزورون مصانع الألباستر ويحصلون على الهدايا لأصدقائهم من قلب الأقصر.

سياح-العالم-خلال-شراء-التحف-الفرعونية
سياح العالم خلال شراء التحف الفرعونية

 

صاحب-مصنع-ألباستر-وتحف-يتحدث-لليوم-السابع
صاحب مصنع ألباستر وتحف يتحدث لليوم السابع

 

صاحب-مصنع-يكشف-سر-المهنة-فى-البر-الغربي
صاحب مصنع يكشف سر المهنة فى البر الغربي

 

صناعة-التحف-والفازات-بالبر-الغربى
صناعة التحف والفازات بالبر الغربى

 

عشرات-من-الهدايا-والتحف-المعروضة-أمام-السياح
عشرات من الهدايا والتحف المعروضة أمام السياح

 

فرحة-السياح-خلال-تصنيع-التحف-الفرعونية
فرحة السياح خلال تصنيع التحف الفرعونية

 

متاحف-المصنوعات-اليدوية-بغرب-الأقصر_1
متاحف المصنوعات اليدوية بغرب الأقصر

 

متاحف-من-الألباستر-والتحف-المقلدة-بالأقصر
متاحف من الألباستر والتحف المقلدة بالأقصر

 

مرحلة-لف-التحف-قبل-وضعها-بالفرن-بالمصنع
مرحلة لف التحف قبل وضعها بالفرن بالمصنع

 

مصانع-التحف-والالباستر-والعمالة-يدوياً
مصانع التحف والالباستر والعمالة يدوياً

 

احجار-جبال-القرنة-قبل-تحويلها-لتحف-فرعونية
احجار جبال القرنة قبل تحويلها لتحف فرعونية

 

اقبال-السياح-لشراء-الهدايا-والتحف-المقلدة-غرب-الأقصر
اقبال السياح لشراء الهدايا والتحف المقلدة غرب الأقصر

 

التحف-الفرعونية-المقلدة-تسحر-الجميع
التحف الفرعونية المقلدة تسحر الجميع

 

التحف-المصنوعة-بأيادي-أبناء-الأقصر
التحف المصنوعة بأيادي أبناء الأقصر

 

التحف-المصنوعة-بأيادي-الأقصريين-بالبر-الغربي
التحف المصنوعة بأيادي الأقصريين بالبر الغربي

 

التحف-المقلدة-المصنوعة-بمهارة-عالية-بالأقصر
التحف المقلدة المصنوعة بمهارة عالية بالأقصر

 

التحف-واللوحات-البديعة-داخل-المصانع
التحف واللوحات البديعة داخل المصانع

 

العمل-يبدعون-فى-صناعة-التحف-الفرعونية
العمل يبدعون فى صناعة التحف الفرعونية

 

تجهيز-الحجر-قبل-تشكيله-تحفة-مميز-للسياح
تجهيز الحجر قبل تشكيله تحفة مميز للسياح

 

تحف-الألباستر-المصنوعة-يدوياً-غرب-الأقصر
تحف الألباستر المصنوعة يدوياً غرب الأقصر

 

تحف-وتماثيل-أشكال-وألوان-فى-مصانع-البر-الغربي
تحف وتماثيل أشكال وألوان فى مصانع البر الغربي

 

تحف-وهدايا-متنوعة-الأشكال-والأحجام-بالمصانع
تحف وهدايا متنوعة الأشكال والأحجام بالمصانع

 

تفاصيل-وأسرار-صناعة-الألباستر-غرب-الأقصر
تفاصيل وأسرار صناعة الألباستر غرب الأقصر

 

توافد-السياح-لشراء-التحف-بمصانع-الألباستر
توافد السياح لشراء التحف بمصانع الألباستر

 

جانب-من-خطوات-تصنيع-التحف-الفرعونية
جانب من خطوات تصنيع التحف الفرعونية

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