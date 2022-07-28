أزمة الطاقة واللجوء على أجندة مباحثات رئيسي وزراء النمسا والمجر الخميس

أ ش أ

يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر غدا الخميس مع نظيره المجري فيكتور أوربان، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، ضرورة التوقف عن دعم الموقف الروسي في أزمة الطاقة الحالية والالتزام بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي وفق قرار الاتحاد الأوروبي وذلك بنهاية العام الجاري.



وقال كارل نيهمر - في تصريحات اليوم الأربعاء أنه سيتطرق في محادثاته مع رئيس وزراء المجر إلى سياسة اللجوء الأوروبية والتي تلقى معارضة واسعة من المجر، إضافة إلى رفض النمسا لتصريحات فيكتور أوربان الأخيرة " والتي سخر فيها من مذابح الهولوكوست النازية في خطوة اعتبرتها النمسا سلوكا عنصريا ومعاديا للسامية" .



ولفت المستشار أيضًا إلى إطلاق بلاده مبادرات ضد معاداة السامية، مشيرا إلى تفهمه لمعارضة بعض الأحزاب النمساوية لزيارة رئيس الوزراء المجري باعتباره كان عقبة في الكثير من قرارات الاتحاد الأوروبي على مدار أعوام ماضية .



وذكر المستشار أنه سيطالب رئيس الوزراء المجري بدعم الموقف الأوروبي ضد روسيا، إضافة إلى تأييد سياسة اللجوء الأوروبية ووقف أي خروقات لقرارات الاتحاد الأوروبي.