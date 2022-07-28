اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 04:36 م
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أبو الغيط يستقبل رئيس البرلمان العربى بمقر الجامعة العربية

الخميس، 28 يوليه 2022 03:21 م
أبو الغيط يستقبل رئيس البرلمان العربى بمقر الجامعة العربية أبو الغيط ورئيس البرلمان العربى
كتب بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء، بمقر الأمانة العامة برئيس البرلمان العربى عادل العسومى، وذلك فى إطار حرص الجانبين على التنسيق فيما بينهما.
 
وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، فإن أبو الغيط ثمن خلال اللقاء التعاون بين الجامعة العربية والبرلمان، والقائم على التكامل بين جهود الدبلوماسية العربية وجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية في مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، والذي من شأنه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

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