وقال بو عسكر إن إجمالي من صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد بلغ 2 مليون و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6 %، ومن صوتوا بـ"لا" 148 ألفًا و723 ناخبًا بنسبة 5.4 % .. مشيرًا إلى أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين بلغ 2 مليون و756 ألفًا و607 ناخبين.

وأوضح أن العدد الإجمالي لأوراق التصويت الملغاة بلغ 56 ألفًا و479 ورقة، فيما بلغ عدد الإجمالي لأوراق التصويت البيضاء 17 ألفًا و8 ورقات.

جدير بالذكر أن السجل الانتخابي ضم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا تونسيًا بينهم 8 ملايين و929 ألفًا و665 مسجلين بالداخل، و348 ألفا و876 مواطنا مسجلين في الخارج.