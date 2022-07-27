اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:02 م
أكرم القصاص
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90 محضرا بمخالفات متنوعة بأسواق الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:35 م
90 محضرا بمخالفات متنوعة بأسواق الإسكندرية.. صور حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من جميع الإدارات الرقابية بالمحافظة ورؤساء الأحياء و مباحث التموين لشن حملات مفاجئة على الأسواق والمحال العامة، للتأكد من توفر السلع وصلاحيتها وعدم تأثر أسعار السلع بارتفاع أسعار الوقود. 
 
وبناء على تكليفات المحافظ، شنت جميع الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة العديد من الحملات، أسفرت عن تحرير 46 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و44  محضر عدم حمل المنشأة لشهادة صحية.
 
وأكد الشريف أنه لا تهاون مع أي تاجر يحاول استغلال احتياج المواطنين ويقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع، مشيرا إلى أن تطبيق عقوبات رادعة للتجار المخالفين. 
 
وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  بالاستمرار في شن حملات يومية مفاجئة على الاسواق و المحال العامة والتصدي لأي محاولة لرفع الأسعار دون وجه حق بكل قوة وحسم، مؤكدا على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها لصالح المواطن و لمنع أي محاولة لاحتكار السلع او رفع الأسعار.
 
حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية (1)
حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية (1)

حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية (2)
حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية (2)

حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية (3)
حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية (3)
 
 
 
 

 


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