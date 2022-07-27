90 محضرا بمخالفات متنوعة بأسواق الإسكندرية.. صور

وبناء على تكليفات المحافظ، شنت جميع الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة العديد من الحملات، أسفرت عن تحرير 46 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و44 محضر عدم حمل المنشأة لشهادة صحية.

وأكد الشريف أنه لا تهاون مع أي تاجر يحاول استغلال احتياج المواطنين ويقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع، مشيرا إلى أن تطبيق عقوبات رادعة للتجار المخالفين.

وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستمرار في شن حملات يومية مفاجئة على الاسواق و المحال العامة والتصدي لأي محاولة لرفع الأسعار دون وجه حق بكل قوة وحسم، مؤكدا على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها لصالح المواطن و لمنع أي محاولة لاحتكار السلع او رفع الأسعار.