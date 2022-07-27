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10 معلومات عن "يوسف" أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية بعد وفاته اليوم فى حادث سير

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:27 م
10 معلومات عن "يوسف" أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية بعد وفاته اليوم فى حادث سير يوسف السيد راضى
الإسكندرية أسماء على بدر

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توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام، والشهير باشيك بائع فريسكا بالإسكندرية على طريق العلمين فى حادث سيارة، ولقى مصرعه فى الحال.

ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عنه 

1- شاب من محافظة الإسكندرية عمره 32 عاما 
 
2- عمل فى مجال بيع الفريسكا بعد وفاة والده وهو صغير 
 
3- حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية 
 
4- لم يكتف بشهادته وحصل على شهادات مختلفة منها فى تصميم الأزياء
 
5- حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال .
 
6- عمل فى أكثر من مهنه منها خدمة عملاء فى أحد شركات الاتصالات 
7- قرر أن يستمر فى عمل والده وهو بيع الفريسكا وأن يمتلك علامة تجارية بأسمه 
 
8- ارتدا ملابس مميزة انيقه ووقف يبيع الفريسكا فى منطقة رشدى بالإسكندرية 
 
9- متزوج ولديه بنتين وزوجته كان لها الفضل فى مساعده فى بدايته وصاعه الفريسكا معه
 
10- ذهب للساحل الشمالى لبيع الفريسكا باخد القرى السياحية وتوفى فى حادث سيارة على طريق الساحل .
 

الاسكندريه

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يوسف بائع الفريسكا



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