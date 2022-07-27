10 معلومات عن "يوسف" أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية بعد وفاته اليوم فى حادث سير

توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام، والشهير باشيك بائع فريسكا بالإسكندرية على طريق العلمين فى حادث سيارة، ولقى مصرعه فى الحال.
ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عنه
1- شاب من محافظة الإسكندرية عمره 32 عاما
2- عمل فى مجال بيع الفريسكا بعد وفاة والده وهو صغير
3- حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية
4- لم يكتف بشهادته وحصل على شهادات مختلفة منها فى تصميم الأزياء
5- حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال .
6- عمل فى أكثر من مهنه منها خدمة عملاء فى أحد شركات الاتصالات
7- قرر أن يستمر فى عمل والده وهو بيع الفريسكا وأن يمتلك علامة تجارية بأسمه
8- ارتدا ملابس مميزة انيقه ووقف يبيع الفريسكا فى منطقة رشدى بالإسكندرية
9- متزوج ولديه بنتين وزوجته كان لها الفضل فى مساعده فى بدايته وصاعه الفريسكا معه
10- ذهب للساحل الشمالى لبيع الفريسكا باخد القرى السياحية وتوفى فى حادث سيارة على طريق الساحل .
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