يد الحماية الاجتماعية تحيط بالأسر الأولى بالرعاية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتحسين مستوى معيشة الأسر.. يد الحماية الاجتماعية تحيط بالأسر الأولى بالرعاية.. دخول مليون أسرة جديدة ضمن برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة 4.5 مليار جنيه سنويا الدولة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لـ20 مليون مواطن.

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