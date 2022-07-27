ولي العهد السعودي: زيارتي لليونان أكدت قوة العلاقات بين الرياض وأثينا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم /الأربعاء/ أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.
وبعث ولي العهد السعودي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية- برقية شكر لرئيسة اليونان السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، حيث أعرب بالغ امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين السعودية واليونان، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
ولي العهد السعودي: زيارتي لليونان أكدت قوة العلاقات بين الرياض وأثيناالأربعاء، 27 يوليه 2022 07:36 م
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم /الأربعاء/ أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.
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