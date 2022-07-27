وكيل "شباب القليوبية" يتابع أكواد السلامة الخاصة بحمامات السباحة على مستوى المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، ومديري الإدارات الفرعية مع مديري الهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها حمامات سباحة سواء تابع لوزارة الشباب والرياضة أو بنظام حق الانتفاع.

وأشار الصبروط، خلال الاجتماع، إلى ضرورة تعميم الأكواد الخاصة بأمن وسلامة حمامات السباحة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن، لضمان توافر عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة حرصا على سلامة المترددين عليها والأعضاء.

كما أكد على ضرورة متابعة مديري المراكز لتنفيذ تلك التعليمات والاشتراطات من قبل المستثمرين، والتي من بينها ضرورة توافر المنقذين المدربين والمؤهلين للقيام بتلك المهمة الكبيرة من تأمين سلامة المترددين على حمامات السباحة وكذلك توافر عوامل الإنقاذ ومخاطية مديرية الصحة لمتابعة سلامة مياه حمامات السباحة وفقا للمقاييس المتعارف عليها في هذا الشأن.

وفي ذات السياق وجه الصبروط بضرورة تكثيف متابعة مديري الإدارات الفرعية ووكيلي الرياضة والشباب للهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها حمام سباحة ومتابعة التزام المستثمرين بما ورد في الأكواد الخاصة بهذا الشأن.