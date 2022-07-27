اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:34 م
أكرم القصاص
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وفاة يوسف السيد راضى أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية فى حادث تصادم سيارة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:31 م
وفاة يوسف السيد راضى أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية فى حادث تصادم سيارة يوسف السيد راضى بائع الفريسكا
الإسكندرية أسماء على بدر

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توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عاما، والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية منذ قليل، على طريق العلمين فى حادث سيارة، ولقى مصرعه فى الحال، حيث قال شقيق يوسف إنهم علموا بوفاته من مستشفى الحمام منذ ساعتين، وأنه لقى مصرعه فى حادث سيارة ولم يستطيعوا إسعافه.
 
وكان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الاعمال وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.
 
ويذكر أن يوسف السيد راضى كان يعمل بائع فريسكا بالإسكندرية وينتقل خلال شهور الصيف إلى أحد قرى الساحل الشمالى لبيع الفريسكا ولقب بأشيك بائع فريسكا لارتدائه الملابس المهندمه خلال عمله.

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يوسف بائع الفريسكا



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