وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الجرندي لرئيس البعثة السفير عبد الحسين الهنداوي، والوفد المرافق له، وذلك بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

من جانبه، عبّر السفير عبد الحسين الهنداوي عن شكره للجهات التونسية على تقديم التسهيلات المطلوبة لوفد الجامعة العربية حتى يضطلع بمهامه على أحسن وجه في كنف الحياد التام، مبرزا أن الاستفتاء دار في مناخ من الهدوء وفي كنف النزاهة والشفافية ولم يسجل الوفد الذي كان أعضاؤه موزعين على عدد مهم من مكاتب الاقتراع أية إخلالات أو خروقات باستثناء بعض النواقص في قائمات التسجيل وقد تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من معالجتها.

وثمّن وفد الجامعة العربية بالمناسبة الإعداد الجيد للهيئة لهذا الاستحقاق، معتبرا إياها مكسبا للشعب التونسي، مؤكّدا استعداد الجامعة لتقديم جميع أنواع الدعم لتونس.