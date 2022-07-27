اليوم السابع
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"وزير الإنتاج الحربى يتابع مستجدات تطوير خط إنتاج الذخيرة 9 مم

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:08 ص
"وزير الإنتاج الحربى يتابع مستجدات تطوير خط إنتاج الذخيرة 9 مم خلال الاجتماع
كتب زكى القاضي

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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتـاج الحربي الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغي عضويّ اللجنة الاستشارية لتحالف الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
 
أوضح الوزير "مرسي" أن هذا اللقاء يأتي في ضوء زيارته لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والتي تفقد خلالها خط إنتاج الذخيرة (9 مم) بالشركة والمطور بمفهوم الثورة الصناعية الرابعة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لتطوير خط الإنتاج ومدى تطابقه مع المخطط، مؤكداً أن اللقاء يأتي من منطلق إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة والتعاون الدائم مع العلماء والباحثين في الداخل والخارج لتعظيم الإستفادة من خبراتهم العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية من خلال الشركات والوحدات التابعة للوزارة لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية وتحقيق طفرة علمية وصناعية تنعكس على الاقتصاد القومي وكذا تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بالوطن.
 
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن "المراغي" لا يبخلان مطلقاً بتقديم خبراتهما وأية مساعدة علمية للوطن إلى جانب جهودهما العلمية التي تساهم بشكل مباشر فى رفع اسم الوطن بالخارج وتبرهن للعالم على عبقرية العالم المصري وقدرته على الإبتكار والبحث فى شتى المجالات، لافتاً إلى أن تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بخطوط الإنتاج يساهم في تقليل الهدر فى الوقت والجهد والطاقة والتنبؤ بالأعطال وتحسين جودة عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتج النهائي وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرات التنافسية لتحقيق الادارة الاقتصادية لخطوط الانتاج عن طريق استخدام آليات الثورة الصناعية الرابعة.
 
من جانبه، أشار الدكتور وجيه المراغي إلى أن الاستفادة من مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مبادئها يهدفان إلى تحقيق المرونة في عملية التصنيع، معرباً عن وجود العديد من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية الواعدة بالشركة (مصنع 300 الحربي) والتي تجعلها لا تقل عن مستوى العديد من الشركات في الخارج بما تمتلكه من كفاءات وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيداً باهتمام وزارة الإنتاج الحربي بدعم توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة وتوطين التكنولوجيات الحديثة وكذا دعم التقارب والتعاون مع علماء مصر بالخارج والداخل والاستفادة من علمهم وخبراتهم للخروج بمخرجات يمكن أن تستفيد بها الدولة فى المجالات الصناعية والبيئية والتعليمية المختلفة.
 
وأبدت الدكتورة هدى المراغي استعداد كافة أعضاء اللجنة الاستشارية لتحالف الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خبراتهم في هذا المجال والاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية والوصول لمنتجات ذات جودة عالية وذلك بأقل تكلفة ممكنة، مؤكدةً على أهمية التطوير المستمر للقوى العاملة لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية وتعزيز مشاركة الشباب فى القطاع الصناعي وفي ذات الوقت الاستفادة من قدرات ذوي الخبرة مما سيمكننا من الإرتقاء بالكفاءات الصناعية ورفع كفاءة وجودة المنتج الوطني.
 
 

الإنتاج الحربى

انتاج الذخيره

هدى المراغي

اخبار الإنتاج الحربى



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