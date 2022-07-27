وقالت الوزيرة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية الأربعاء، إن الدولة استطاعت تحقيق تقدم بما يقرب من 20 نقطة حول الالتزامات المطلوبة من الغاز.

وكانت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية قد قالت الأحد الماضي إنه للحد من استهلاك الطاقة في فرنسا ستعد الحكومة "خطة رصانة" للحفاظ على الطاقة.. مشيرة إلى أن هذه الخطة جزء من استراتيجية طاقة شاملة تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050، لافتة إلى استناد الخطة إلى ثلاث ركائز أعلنها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في فبراير الماضي وهي: كفاءة الطاقة والرصانة وتسريع تطوير الطاقات المتجددة وإحياء البرنامج النووى.