وزيرة البيئة: شرم الشيخ ستتحول لمدينة خضراء استعدادا لمؤتمر المناخ

كتب محمود رضا الزاملي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاستعدادات فى شرم الشيخ تعمل على قدم وساق لتحوليها إلى مدينة خضراء للتجهيز لمؤتمر المناخ، وهو مؤتمر شمولى سيكون فيه يوم للمجتمع المدنى، وكذلك يوم للشباب ويوم للتمويل.

وأضافت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، نسعى من خلال يوم التمويل فى مؤتمر المناخ، أن نتحدث على التوافق على نشر التكنولوجيا وتوظيفها.

وتابعت وزيرة البيئة: "نحاول توحيد المجموعة العربية، وكذلك المجموعة الأفريقية لتوحيد وجهات النظر خلال المؤتمر لحماية الكرة الأرضية من التغير المناخى".

ولفتت إلى أن الشباب المصرى بالخارج، قدموا أفكاراً غير تقليدية لتحقيق الاستدامة فى مؤتمر المناخ COP27 فى مجالات عدة كالنقل الكهربى والتشاركى واتباع ممارسات الاستدامة فى الضيافة والأغذية المقدمة فى المؤتمر والاستفادة من مخلفات الطعام واتباع أساليب التغليف الصديقة للبيئة.

وأوضحت أن الشباب قدموا مقترحات لمشروعات رائدة لمواجهة آثار تغير المناخ، كتطبيق الهيدروجين الأخضر والأزرق فى مجالات الصناعة والنقل والبناء والكهرباء، وإنتاج بوليمر مقاوم للحريق بإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية ومنتجات البولى ايثيلين، وتعميم أنظمة الطاقة الشمسية فى مختلف المرافق واستحداث نظم تنظيف مياه نهر النيل بالطاقة الشمسية.