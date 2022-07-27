وحدة "حياة كريمة" تتفقد مشروعات المبادرة لخدمة 25 ألف نسمة بنصر النوبة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

ومن جانبه، أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، استمرار الجولات الميدانية، وذلك بتفقد عدد من المشروعات الجارية بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، والتى يتبعها 5 قرى فرعية تضم 25 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أدندان بنسبة 100%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى وإنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95 %، بجانب تفقد مشروع إنشاء المجمع الحرفى بنسبة 90%.

وأوضح "مصطفى"، بأنه تم أيضاً تفقد مشروع تطوير مركز شباب قرية أدندان بنسبة 80 %، ومشروع إحلال وتجديد السوق الأسبوعى بقرية بلانه بنسبة 75%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه شرب بلانه بنسبة 60%، ومشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أدندان بنسبة 50%.

وخلال الجولة شدد فريق عمل حياة كريمة، بالالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان الخاصة بتكثيف الجهود لرفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام للمشروعات المنفذة بنسبة 100%.

وحرص أهالى نجع جبران الذى يقع فى منطقة جبلية نائية على بعد 35 كم من قرية بلانة على إرسال خالص شكرهم وتقديرهم لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً لجهود محافظة أسوان لدفع العمل وضخ هذه المشروعات فى المناطق النائية والمحرومة ليجنى المقيمين فيها من المواطنين عوائدها الإيجابية بعد مرور سنوات عديدة وليلمسوا على أرض الواقع ثمرة هذه المشروعات.



مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة (1)



مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة (2)



مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة (3)



مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة (4)



مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة (5)