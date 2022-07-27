اليوم السابع
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هل أنت معرض لخطر الإصابة بسرطان القولون؟ اعرف التفاصيل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:00 م
هل أنت معرض لخطر الإصابة بسرطان القولون؟ اعرف التفاصيل خطر الإصابة بسرطان القولون
كتبت إيناس البنا

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يبدأ سرطان القولون عادة فى شكل كتل صغيرة غير سرطانية من الخلايا تسمى السلائل تتشكل داخل القولون، وبمرور الوقت يمكن أن تتغير هذه الخلايا بعد سلسلة من الطفرات التى تظهر فى حمضها النووى الخلوى، وعندما تغير هذه الأورام الحميدة حمضها النووى، يمكن أن يؤدى ذلك إلى الإصابة بسرطان القولون.

ووفقا لموقع webmd تتطور الخلايا السرطانية عندما تبدأ سلسلة من الخلايا غير الطبيعية أو غير الصحية فى النمو والانقسام بأعداد هائلة ما يؤدى إلى تكون الأورام، ثم تغزو هذه الخلايا السليمة الأخرى.

لا يوجد عامل واحد يمكن أن يسبب أو يزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون، لكن فيما يلى بعض العوامل المدرجة.

 

أمراض الأمعاء الالتهابية

يمكن أن تزيد الأمراض الالتهابية للقولون، مثل التهاب القولون التقرحى، من خطر الإصابة بسرطان القولون.

 

تاريخ العائلة سرطان القولون

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة بسرطان القولون لديهم فرصة أكبر للإصابة به، إذا كان أكثر من فرد من العائلة مصابًا بسرطان القولون أو سرطان المستقيم، فإن المخاطر تكون أعلى.

 

التدخين

يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

 

شرب الكحول

الإفراط فى تناول الكحول يمكن أن يزيد من خطر إصابة الفرد بسرطان القولون.

 

نظام غذائى منخفض الألياف وعالى الدهون

من المرجح أن يتسبب النظام الغذائى الغنى بالدهون والسعرات الحرارية وقليل الألياف فى الإصابة بسرطان القولون وسرطان المستقيم، ووجدت بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

 

التقدم فى السن

يمكن أن يتطور سرطان القولون فى أى عمر، لكن غالبية الأشخاص الذين يصابون بسرطان القولون تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، على الرغم من أن عدد الأشخاص المصابين بسرطان القولون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا آخذ فى الازدياد.

 

العرق

الأشخاص من أصل أمريكى ومن أصل أفريقى أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأجناس الأخرى.


سرطان القولون

خطر الإصابة بسرطان القولون

التدخين وخطر الإصابة بسرطان القولون

أعراض السرطان



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