نيابة المنتزه تجدد حبس عاطل للاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو بقصد الاتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.