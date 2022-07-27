اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:18 م
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نقيب المهندسين يستقبل المدير التنفيذى لمجلس تسجيل المهندسين بدولة غانا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:00 م
نقيب المهندسين يستقبل المدير التنفيذى لمجلس تسجيل المهندسين بدولة غانا جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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استقبل المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، اليوم الأربعاء، "ديفيد كواتيا نيانت" المدير التنفيذى لمجلس تسجيل المهندسين بدولة غانا، وذلك بحضور المهندس محمد ناصر- أمين صندوق نقابة المهندسين، والمهندس أحمد صبرى- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، وكلا من المهندس أحمد مصطفى والمهندس محمد جمعة.
 
تأتى الزيارة فى إطار مناقشة تفعيل البروتوكول الموقَّع بين النقابة ومجلس تسجيل المهندسين بغانا، والذى تم توقيعه يناير الماضى، والتى تتضمن بنوده تبادل الخبرات في القطاع الهندسي بين النقابتين وتدريب مهندسي دولة غانا بنقابة المهندسين المصرية.
 
من جانبه، أعرب "ديفيد كواتيا" عن سعادته، بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، كونها أكبر تجمع هندسى فى المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية فتح مجال للشركات الهندسية المصرية بدولة غانا.
 
تناولت المناقشات ترتيب زيارة لنقابة المهندسين المصرية إلى العاصمة الغانية أكرا لتوقيع ومراجعة بنود الاتفاق. 
 
وقد قام نقيب المهندسين بتسليم درع النقابة لديفيد كواتيا، تعبيرًا عن تقدير النقابة، لنقابة المهندسين الغانية، وتخلل اليوم زيارة "كواتيا" إلى نادى المهندسين بـ "أبوالفداء" بالزمالك، وزراعة شجرة لدولة غانا بحديقة إفريقيا بالنادى، كما تفقد المهندس أحمد صبري والمدير التنفيذي لمجلس تسجيل المهندسين بدولة غانا أعمال التطوير التي تجري حاليا بالنادى، وكان فى استقبال وفد النقابة الدكتور محسن شاهين نائب رئيس مجلس إدارة نادى أبوالفدا.
 
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

نقيب المهندسين يستقبل المدير التنفيذي لمجلس تسجيل المهندسين
نقيب المهندسين يستقبل المدير التنفيذي لمجلس تسجيل المهندسين

نقيب المهندسين يستقبل المدير التنفيذي لمجلس تسجيل المهندسين بدولة غانا
نقيب المهندسين يستقبل المدير التنفيذي لمجلس تسجيل المهندسين بدولة غانا

 


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غانا

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