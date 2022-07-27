نقيب العاملين بالضرائب: الدولة تسعى منذ ثورة 30 يونيو لدعم الأسر الأكثر احتياجا

كتبت آية دعبس

علق عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية الضرائب الجمارك على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس الثلاثاء بحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ،بأن الرئيس السيسي مُنذ توليه الحكم ووضع على رأس أولوياته ملف الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث كلف بمحاربة الفقر والعوز وحماية الفئات الأكثر احتياجًا بمظلة الرعاية الاجتماعية، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى، مضيفًا أن الدولة تسعى جاهدة منذ ثورة 30 يونيو لوضع مصر في مكانة متميزة خاصة في برامج الحماية الاجتماعية، بإطلاق عدد من المبادرات منها تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات، ومبادرة شغلك من بيتك، فضلًا عن تطوير قرى الريف المصري، وتطوير كل المرافق وتشيد بنية تحتية قوية والتي تعد أحد أسباب جذب المستثمرين..

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن هذه التوجيهات الرئاسية الجديدة، تعزز من قدرة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء،وتعيد الثقة بين الدولة والمواطنين ،وتؤكد حرص الرئيس باستمرار على توفير حياة كريمة خاصة للفقراء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا وقد ظهر ذلك في التوجيهات الجديدة حيث شملت الإجراءات، زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية،صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً،ناهيك عن توفير السلع الغذائية الأساسية بدعم غير مسبوق للفئات الاكثر احتياجا .