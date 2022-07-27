موسكو: اتفاق الحبوب قد ينهار ما لم ترفع العقبات أمام الصادرات الروسية

وكالات الأنباء

قال نائب وزير الخارجية الروسى آندريه رودينكو، الأربعاء، إن اتفاقاً يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رودينكو قوله إن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريباً، وعبر عن أمله في أن يستمر الاتفاق.

وفى وقت سابق، طالب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف الثلاثاء، الأمم المتحدة بضرورة الوفاء بالتزاماتها، بشأن صفقة الحبوب المبرمة بين روسيا وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بإزالة القيود غير المباشرة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وأشار بيسكوف - في تصريح له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن تقييم صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا من السابق لأوانه.

وكان بيسكوف قد أعلن أمس أن استهداف مواقع في ميناء "أوديسا" مرتبط بالبنية التحتية العسكرية، ولا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال ..قائلا إن "هذه الضربة العسكرية مرتبطة حصريا بالبنية التحتية العسكرية، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب ".