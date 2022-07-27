منطقة الأقصر الأزهرية تعلن تفاصيل انطلاق الأنشطة الصيفية فى 10 معاهد

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت مراكز الأنشطة الصيفية بالمعاهد الأزهرية فى منطقة الأقصر الأزهرية، والتى تشمل 10 معاهد بالإدارات المختلفة، حيث فتحت المعاهد المرشحة أبوابها لإستقبال الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بجميع الإدارات التعليمية بالمنطقة، وتنوعت المشاركات ما بين أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وعلمية ودينية تعليم وتحفيظ قرآن كريم أنشطة كشفية خياطة وتدريب مهني اكتشاف الموهوبين.

وفي هذا الصدد يقول إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية والرياضية، أن الهدف من تفعيل الأنشطة الصيفية بالمعاهد الأزهرية هو استثمار وقت فراغ الطلاب وتكوين شخصياتهم المتكاملة وحمايتهم من الإتجاهات الضارة بالمجتمع، وإشباع هوايتهم والعمل على اكسابهم بعض المهارات، وربط الطلاب بمعاهدهم وتنمية روح الولاء والمواطنة في نفوسهم، حيث تشمل تلك المعاهد ما يلي:- (فتيات العشى، وفتيات الأقالته، وبنين الأقالته، وفتيات عبد المجيد حفني، وبنين الشيخ الطاهر الحامدي، وفتيات محمد رجب، وفتيات العضايمة، وأصفون الإعدادي، وفتيات الشيخ الأمير، وبنين زرنيخ الإعدادي).

وفي السياق نفسه أكد أحمد فؤاد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالمنطقة، أنه سيتم تكريم الطلاب الأكثر إنتاجًا وتميزًا في حفل ختامي، وذلك فى نهاية الإجازة الصيفية لهذا العام، حيث يأتي ذلك بمتابعة من الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وبإشراف عبد الجليل محمد عبد الجليل، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وحامد أحمد عبد اللطيف، موجه عام التربية الرياضية، والدكتور يحيى عبد السلام، موجه أول التربية الاجتماعية، وبإشراف أعضاء إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، والأخصائيين للتربية الاجتماعية والرياضية، وشيوخ المعاهد التي بها مقرات النشاط الصيفي.