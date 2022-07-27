اليوم السابع
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معلومات الوزراء: مصر تتقدم 20 مركزًا بمؤشر الوافدين للداخل خلال 2022

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:27 م
معلومات الوزراء: مصر تتقدم 20 مركزًا بمؤشر الوافدين للداخل خلال 2022 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا جديدا يتناول القفزة التى حققتها مصر في مؤشر الوافدين للداخل خلال 2022؛ حيث قفزت مصر 20 مركزًا من المرتبة الـ 55 فى 2021 إلى المرتبة الـ 35 فى 2022.
 
- وقد نجحت مصر في التقدم في أبرز المؤشرات الفرعية للمؤشر؛ حيث قفزت في مؤشر سهولة الاستقرار من المرتبة الـ 30 في عام 2021 إلى المرتبة الـ 15 في عام 2022، كما قفزت مصر في مؤشر العمل بالخارج من المرتبة الـ 53 في 2021 لتحتل المرتبة الـ 40 في 2022، وفي مؤشر التمويل الشخصي قفزت مصر إلى المرتبة الـ 17 في عام 2022 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 49 في 2021.
 
- ويقيس "مؤشر الوافدين للداخل" الدول وفقًا لمدى جاذبيتها للراغبين في الهجرة والإقامة والعمل فيها، من خلال الاعتماد على 5 عوامل رئيسة من خلال استطلاع رأي شمل ما يقرب من 12 ألف وافد يمثلون 177 جنسية، ويعيشون في 181 دولة.
 
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مؤشر الوافدين

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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