مصرع طالبة إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء غسيل الملابس في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية الكسابية دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بسبب تعرضها لصعق كهربائي، أثناء قيامها بغسيل الملابس وحدوث ماس كهربائي مما أدى إلى وفاتها في الحالة، جرى نقل الجثة لمستشفي شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر، باستقبال جثة طالبة إثر تعرضها لصعق كهربائي.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ل ن م"، 12 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مقيمة بقرية الكسابية دائرة المركز، إثر تعرضها لصعق كهربائي وذلك أثناء قيامها بغسيل الملابس بغسالة عادية، وحدث ماس كهربائي بها مما أدى إلي صعقها ووفاتها في الحال، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.