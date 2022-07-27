مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بأسوان

تفاصيل الحادث، بدأ بتلقى غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من كمين مدخل مدينة أسوان، ووجود مصابين ومتوفيينـ، ووجه مدير المرفق بالدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الضحايا والمصابين.

وبالانتقال، تبين أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



