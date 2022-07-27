اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بأسوان

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:06 م
مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، وتم التعامل مع المصابين والجثث ونقلهم إلى المستشفى والمشرحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث، بدأ بتلقى غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من كمين مدخل مدينة أسوان، ووجود مصابين ومتوفيينـ، ووجه مدير المرفق بالدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الضحايا والمصابين.

وبالانتقال، تبين أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 


 

 


حوادث

الطريق الصحراوى

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة