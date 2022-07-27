اليوم السابع
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مدينة الزينية تنفذ حملة لاسترداد 266 فدانا أملاك دولة.. صور

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:42 ص
مدينة الزينية تنفذ حملة لاسترداد 266 فدانا أملاك دولة.. صور حملة إزلات التعدي على أملاك دولة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لإزالة التعديات للعمل على تنفيذ أعمال استرداد لمساحة 266 فدان أملاك دولة ملفات غير جادة وغير صالحة للتقنين بنطاق المدامود بحرى الصحراوي الشرقي، وذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وتمت أعمال الحملة بقيادة  العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، وصلاح الدين علي إسماعيل رئيس قرية المدامود بحرى، وحميلي عبد الرحمن محمود ورمضان عويس القسم الفني، ومحمد إسماعيل مسئول أملاك الدولة، وشعبان طايع مدير المتابعة، وذلك بتأمين قوة مديرية أمن الأقصر بقيادة المقدم عبد الرازق منصور مأمور مركز طيبة، والنقيب محمد عبد الباسط معاون مباحث طيبة، وقوة التأمين المرافقة.

وفي سياق  متصل قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل نطاق المدينة، والتى نجحت فى رفع 20 طن من المخلفات والقمامة، من منطقة كوبري السيد عبد الحق ومنطقة العبابدة والصيادين والشارع العام وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

كما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، فى ضوء التوجيهات المشددة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن للتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الحملة تضمنت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة عبارة عن عدد 3 حالات مخالفة شروط الترخيص، وعدد حالة بناء بدون ترخيص، وحالة مخالفة تعدي على خط التنظيم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة ونقطة الزينية، بحضور المقدم عبد الرزاق منصور مأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب مختار البيتي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، والنقيب محمد عبد العليم من مركز شرطة طيبة الزينية، والقوة المرافقة من قوات أمن الأقصر والأمن المركزى والحماية المدنية.

 
 
مدينة الزينية تنفذ حملة لإسترداد 266 فدان أملاك دولة (3)
مدينة الزينية تنفذ حملة لإسترداد 266 فدان أملاك دولة 

 

مدينة الزينية تنفذ حملة لإسترداد 266 فدان أملاك دولة (4)
مدينة الزينية تنفذ حملة لإسترداد 266 فدان أملاك دولة 

 

مدينة الزينية تنفذ حملة لإسترداد 266 فدان أملاك دولة (5)
حملة إزلات التعدي على أملاك دولة بالأقصر

 


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