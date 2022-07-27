محمد الحلبوسي يدعو إلى عدم حمل السلاح داخل البرلمان العراقى

كتب: أحمد جمعة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، وقال المكتب الإعلامي لرئيس لمجلس النواب العراقى في بيان له إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر".

واضاف أن "الحلبوسي وجه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلا عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس النواب وجه بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان؛ للحالات الطارئة".

واقتحم متظاهرون عراقيون في بغداد، الأربعاء، مقر مجلس النواب العراقي، وأكدت وسائل إعلام محلية أنّ 3 عراقيين أصيبوا خلال المظاهرات الدائرة في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث اقتحم متظاهرين المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد من أحدى بواباتها الأربع.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن قوات عسكرية عراقية بمحيط المنطقة الخضراء للسيطرة عليها التي وصلها المتظاهرون، موضحة أن المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء، ولمنعهم "أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم".

فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، الأربعاء، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب العراقى، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون، موجها الدعوة إلى المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية العراقية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفورى من المنطقة الخضراء.

وأكد "الكاظمى" فى بيان مقتضب نقله المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.

وفي وقت لاحق، عبر عدد من المتظاهرين العراقيين جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء في بغداد.